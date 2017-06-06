الدفاع المدني يستعرض سير العمل بخطة الطوارئ خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعرض معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني ظهر اليوم الثلاثاء سير العمل في تنفيذ الخطة التفصيلية للطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

واستمع الفريق العمرو خلال الاجتماع والذي عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى شرح تفصيلي قدمه اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أكد خلاله انتهاء المرحلة الأولى من الخطة والتي بدأ تنفيذها منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وشملت إجراء الكشف الوقائي على جميع منشآت اسكان المعتمرين والمراكز التجارية والأسواق ومحطات الوقود والمستودعات وشبكة الأنفاق والمطاعم من خلال أكثر من 600 جولة ميدانية، بالإضافة إلى رفع درجة جاهزية جميع مراكز الدفاع المدني بمكة المكرمة للتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية والتي تم رصدها وتحليلها واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من وقوعها، ونشر عدد كبير من وحدات الإطفاء والانقاذ والاسعاف وفرق التدخل السريع والدراجات النارية في مواقع محددة بدقة لسرعة مباشرة البلاغات عن الحوادث ولاسيما في المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام بما في ذلك وحدات تخصصية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة ومباشرة أعمال الانقاذ.

وأوضح اللواء المطرفي أن جميع أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة في رمضان تمت وفق ما خطط لها، حيث لم يتم بفصل الله تعالى تسجيل أي حوادث أو حالات تذكر ، مؤكداً جاهزية جميع فرق ووحدات ومراكز الدفاع المدني تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمتد حتى نهاية الشهر الكريم وأيام عيد الفطر المبارك، من خلال مجموعة من الخطط التفصيلية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين، عبر تغطية جميع طرق الوصول لمنطقة مكة المكرمة بخدمات الدفاع المدني، ودعم قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة لسرعة التعامل مع كافة افتراضاتها المحتملة .

وأعرب الفريق العمرو في تصريح بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من خطة الدفاع المدني للطوارئ بالعاصمة المقدسة عن سعادته بما تحقق من نجاح في تعزيز الاجراءات الوقائية وأعمال الكشف الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين وكافة المنشآت الآخرى، وكذلك خطط نشر وتمركز الوحدات والفرق الميدانية، مشدداً على ضرورة متابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للمعتمرين والإزالة الفورية والحاسمة لأي مخالفات قد ترصد خلال الأيام المقبلة وفق ما تقتضي به الاجراءات النظامية، كما شدد الفريق العمرو على ضرورة متابعة إجراءات السلامة في جميع مواقع المشاريع الانشائية الجاري تنفيذها.

وعبر الفريق العمرو عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم لضخامة المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة ملايين المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك وحرصهم على الاستفادة من الامكانات الضخمة التي وفرتها الدولة – رعاها الله- لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه الجليلة في مواجهة كافة المخاطر المرتبطة باجتماع هذه الأعداد الكبيرة من المعتمرين بمكة المكرمة طوال الشهر الفضيل، مطالباً جميع المشاركين في تنفيذ الخطة ببذل كل الجهد لتقديم صورة مشرفة لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله في خدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، لافتاُ إلى جاهزية مديريات الدفاع المدني بالمناطق لاسناد ودعم إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة آلياً وبشرياً متى دعت الحاجة لذلك.