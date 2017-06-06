«اكتشاف» أول تطبيق يبقيك على إطلاع دائم بالتخصصات الجامعية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يعتبر تطبيق (اكتشاف) أول تطبيق في العالم العربي سيبقيك على اطلاع دائم بالتخصصات الجامعية والدبلومات الجديدة وأخبار الجامعات وفرص التدريب واختيارات أصدقائك لحياتهم بعد الثانوية.

وبدع من مؤسسة الملك خالد أطلق فريق (توظيف الطاقات) التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في عرقة بالرياض، موقع (اكتشاف) المجاني لمساعدة الطلاب على اختيار مسارهم بعد الثانوية عبر العديد من الخدمات المجانية؛ وذلك بدعم من مؤسسة الملك خالد.

وتقوم فكرة موقع (اكتشاف) على أخذ الطالب في رحلة متكاملة من أجل تحديد وجهته بعد الثانوية؛ حيث تبدأ باكتشاف الذات وتعريف الطالب بميوله وقدراته والتخصصات الدراسية والدبلومات المناسبة له عبر مقياسين تم تصميمهما ومواءمتهما للبيئة السعودية.

ويتولى الموقع تعريف الطالب بأكثر من 335 تخصصًا جامعيًّا ودبلومًا تقدمها الجامعات والكليات السعودية؛ حيث تم شرح طبيعة كل تخصص ومستقبله المهني ومن يناسبه هذا التخصص، بالإضافة إلى أنه يوفر محرك بحث يوضح للطالب الجامعات والكليات التي تقدم هذه التخصصات والدبلومات.

كما يقدم إجابات من أساتذة جامعيين وخبراء على عشرات الأسئلة التي يطرحها الطلاب حول التخصصات المختلفة، وأخيرًا يحتوي الموقع على دورة تدريبية مسجلة توضح خطوة بخطوة كيفية اختيار التخصص في المرحلة بعد الثانوية.