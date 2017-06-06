ننشر أسماء المواطنين الحاصلين على منح بلدية النقيع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت بلدية النقيع عن أسماء المواطنين ممن سبق وصدر لهم منح سابقة في مخطط النقيع ومخطط الجنينة ولم يستكملوا بياناتهم، داعيةً إياهم إلى مراجعة قسم المنح بالبلدية في مدة شهرين على أقصى تقدير من تاريخ هذا الإعلان.

وقال سالم ربيعان المعاوي، رئيس بلدية النقيع المكلف، إنه على المواطنين سرعة مراجعة البلدية وذلك لإنهاء إجراءات تسليمهم المنح المخصصة لهم في مخططي النقيع والجنينة، مبينًا حرص البلدية على تجهيز وتوفير احتياجات المخططات والمناطق التابعة لها في الفترة القادمة وذلك فيما يخدم الصالح العام.

