بيشة: أمن المنشآت يقيم إفطار صائم على نية الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في بادرة وفاء وعرفان تكفل منسوبو مركز أمن المنشآت ببيشة بحضور وإشراف الرائد سعود آل عوير بتفطير ٣٢٠ صائم بمخيم الصبيحي على نية زملائهم المتوفين من منسوبي القوة وكذلك شهداء الواجب في الحد الجنوبي وكذلك جميع من استشهد دفاعا عن هذا الوطن والذود عن ترابه ومقدساته.

وقبيل الإفطار ترحم الجميع على زملائهم الشهداء داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة و أن يخلفهم خيراً في ابنائهم و أهلهم ، مشيرين إلى أن بيشة تفخر بهؤلاء الشجعان الذين ضحوا بأنفسهم وحياتهم وهم يدافعون عن هذا الوطن الغالي.

من جانبه ذكر الرائد سعود أن هذه البادره ما هي إلاّ جزء بسيط من حق زملائهم تجاههم فهم يستحقون الكثير فلم ولن ينسوهم ما بقيوا وماتم بذله هو إنطلاقا من مسؤليتهم الاجتماعية جنباً الى جنب لما يقومون به من جهود أمنية للحفاظ على أمن و إسقرار هذا البلد بلد الخير والعطاء وخصوصاً في هذا الشهر الكريم متأسين في ذلك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج ولآة أمر هذه البلاد المباركة ، وتطلعات المسؤلين بقوات أمن المنشآت وعلى رأسهم سعادة قائد القوات اللواء سعد بن حسن الجباري وسعادة قائد منطقة عسيرالعميد حزام الفهادي.