رئيسة الوزراء البريطانية مشيدة بالمملكة: أنقذت حياة أشخاص في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أنها طرحت مسألة الإرهاب عندما زارت المملكة في أبريل الماضي.

وقالت ” ماي ” ، ردا على سؤال عما إذا كانت قضية تمويل الإرهاب قد أثيرت عندما التقت بالقيادة السعودية في مطلع أبريل : ” تحدثنا إلى المملكة بشأن عدد كبير من القضايا حول مسألة الإرهاب ” .

وأضافت ” المملكة دولة عانت هي نفسها من الهجمات الإرهابية وفقدت الكثير من الأرواح نتيجة لها،

نحن على صلة مهمة بالسعودية لأن التصرفات التي تتخذها المملكة أنقذت بالفعل حياة أشخاص هنا في بريطانيا ” .