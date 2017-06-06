بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يفتتح مسجد الأمير عبدالله بن سعد بمقر نادي الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري مساء الإثنين العاشر من شهر رمضان الجاري مسجد الأمير عبدالله بن سعد في مقر نادي الهلال، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، وسمو الأمير خالد بن سعد .

وبعد أن أزاح معالي الدكتور توفيق السديري، والأمير خالد بن سعد الستارة عن لوحة المسجد ألقى معاليه كلمة جاء فيها إنها ليلة مباركة أن نجتمع فيها في بيت من بيوت الله , بيوت الله تفتتح بالصلاة وهذا ما تم ولله الحمد في المسجد المبارك، وحضورنا لهذا المسجد تقديراً لمثل هذه الأعمال الجليلة، ولمن سميت باسمه ، وللمؤسسة التي قامت عليه، وكذلك لمن بناه واسهم في بنائه والله سبحانه وتعالى يأجره كما ورد عن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ ( إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صاحبه الذي يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله ) .

وواصل معاليه قائلاً : إن هذا الاجتماع ، وهذه الأعمال المباركة ليست غريبه على مجتمعنا في المملكة العربية السعودية فلقد علمتنا أولاً قيادتنا قيادة خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ـــ والأسرة المالكة الكريمة وأبناء هذا المجتمع السعودي الخير ، وأنهم دائماً سباقون لفعل الخير ، وهذا ليس مستغرب على هذا المجتمع وقيادته ومواطنيه.

وأبان معاليه أن بناء هذا المسجد ، وتسميته بــ ” مسجد الأمير عبدالله بن سعد ” لمحة من لمحات الوفاء التي هي من طبيعة الإنسان السعودي فنحن في هذا المسجد الذي أقيم لله سبحانه وتعالى ، ووفاء لرجل من رجالات الدولة الذي أسهموا في بناء هذا الوطن، في مجال من المجالات المهمة التي تعنى بالشباب.

ونوه معالي الدكتور توفيق السديري باهتمام الأندية الرياضية ومنها نادي الهلال بمثل هذه الأعمال الإسلامية المباركة ، وبإسهاماتها الدينية والاجتماعية والثقافية التي تعد جزء من رسالة هذه الأندية وهي ما يطمح إليه المجتمع من هذه المؤسسات، وجميل جداً أن نرى مثل هذه المبادرات في الأندية الرياضية .

وشكر معاليه ، الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من هذه اللحمة والترابط وفعل الخير كما شكر كل من أسهم ببناء هذا المسجد سواء بالمال أو الجهد أو الرأي فكل له أجره ، قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( من بنى لله مسجدا و لَو كَمِفْحَصِ قَطاة أو أصغَر بنَى الله لهُ بَيتا في الجنة.

وفي ختام كلمته، سأل معالي الدكتور توفيق السديري الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا في هذه البلاد المباركة أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده ، وأن يحفظ رجال أمننا الذين يرابطون على الحدود ، وأن يؤيدهم بنصره .

وقد تخلل حفل افتتاح المسجد ــ الذي شهده عدداً من أصحاب السمو الملكي الأمراء أعضاء شرف نادي الهلال، وأعضاء مجلس الإدارة وحشد كبير من منسوبي النادي وجماهيره ــ إلقاء كلمات من قبل سمو الأمير نواف بن سعد، والأمير خالد بن سعد.

الجدير بالذكر أن صاحب السو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز عضو شرف النادي قد تكفل ببناء المسجد الذي يقع في الركن الشمالي من مقر النادي ، ويتسع لــ ( 800) مصل، واستغرقت أعمال البناء (9) تسعة أشهر .

