بالصور.. المئات يشيعون جثمان المبتعث «الحسن» ووالدته بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شيع جموع المصلين، اليوم، جثمان المبتعث «حسن الحسن»-22 عاما-، ووالدته «وجدان الحسن»- 48 عاما-، بعد أداء صلاة الجنازة بقرية التويثير بالأحساء.

ووصل جثمان المبتعث صباح أمس قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان حسن تُوفي، الثلاثاء الماضي، أثناء ممارسته رياضة الكرة الطائرة مع زملائه بسبب انخفاض السكر.

وقد دخلت والدته وجدان الحسن في نوبة بكاءٍ وحزنٍ طويلة منذ تسلّمها خبر وفاة ابنها حسن، وفارقت الحياة أمس الأول وهي تؤدي صلاة المغرب.