نائب أمير عسير يستقبل أعضاء المجلس البلدي لخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ظافر الشهراني وأعضاء المجلس البلدي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير المنطقة بالجميع, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد في عملهم.

وأكد سموه أهمية العمل التكاملي بين المجالس البلدية الأمانات والبلديات وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المنطقة وساكنيها, مشيراً سموه إلى أن المجالس البلدية هي الناقلة لصوت المواطن إلى المسئول بكل وضوح وشفافية لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سمو نائب أمير المنطقة عضوية أصدقاء المجلس, قدّمها رئيس المجلس البلدي بخميس مشيط, ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.