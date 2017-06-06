بلدية الشوقية تزيل مخالفات حراج الخضار والفواكه بمكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

كثفت ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملاتها الرقابية على اسواق المواد الغذائية خلال هذه الفترة ، حيث قامت الفرق الرقابية أمس بحملة موسعة شملت اسواق الخضار ومنطقة الحراج والحلقة بالكعكية ، للتأكد من الالتزام بأنظمة واشتراطات المباسط وتنفيذ كافة الشروط الصحية ، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الخضار والفواكه المعروضة بطرق عشوائية بالحلقة وازالة العديد من البروزات والمباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية .

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي بأن البلدية شكلت فريقا يضم عدد من المراقبين بالبلدية وبمشاركة لجنة السعودة والرقابة الصحية وعدد من الجهات الامنية والبحث الجنائي ، وبتوجيهات من رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، وقد نفذوا مساء أمس جولة على كامل صالة الحراج والحلقة وجميع البروزات والمباسط التي تدار من قبل المخالفين ، وتمت إزالة العديد من المباسط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية ، بلغت (27) كرتون طماطم وحوالي (200) كيلو فواكه و(15) كيس ورقيات (75) كيس عصائر ومشروبات مشكلة و(4) سطول سوبيا ، جميعها تدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة داخل حراج الخضروات .

وأكد أن البلدية حريصة على مواصلة الاعمال الرقابية للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار ونظامية طرق العرض وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة .