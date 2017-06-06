«داعش» يستخدم حيلة ذكية لحجب الرؤية عن طائرات التحالف في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

استخدم مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الثلاثاء، حيلة ذكية لحجب الرؤية عن طائرات التحالف الدولي في مدينة الرقة السورية عن طريق اشغال النيران في عشرات البراميل من النفط.

وأكد سكان في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية ” د. ب. أ “: أن التنظيم الإرهابي وضع مئات براميل النفط الخام في شارع تل أبيض وسط المدينة ومحاور مداخل المدينة الغربي وقرب باب بغداد شرق المدينة وفي منطقة شارع القطار شمالها وإن سماء المدينة تغطيها سحب الدخان الأسود.

من جانبها، أعلنت قوات سورية الديمقراطية وفصائل معارضة اليوم عن بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة الرقة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.