دبلوماسي ليبي: قطر وراء محاولة تفجير مجلس النواب واغتيال «حفتر» - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أكد عبدالباسط البدري، سفير ليبيا في المملكة العربية السعودية، تورط قطر في محاولات الاغتيال التي استهدفت المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي.

وأضاف عبدالباسط البدري، أن قطر بالوقوف وراء محاولة تفجير مجلس النواب في مدينة طبرق جاء ضمن مساعيها لعرقلة الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدًا أن ليبيا والليبيين يسعون دوما إلى لملمة صفوفهم لكن قطر كانت وراء محاولات إبعاد الأطراف الليبية عن بعضها من خلال تمويل أحزاب وجماعات الإسلام السياسي في البلاد.

وقال إن قطر مولت جماعات إرهابية في البلاد تسببت في هدم وتدمير العديد من المدن الليبية، مشيرًا إلى أن الجماعة الليبية المقاتلة وحزب العدالة والبناء الإخواني على رأس هذه المجموعات.

وكشف البدري النقاب عن بدء إجراءات سحب السفير الليبي من قطر بعد إعلان مقاطعتها بشكل رسمي، إضافة لتقديم لجنة الخارجية بمجلس النواب شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد دولة قطر لمحاكمتها على الجرائم التي ارتكبتها في حق ليبيا والليبيين.