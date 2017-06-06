مدير عام حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (٢٤٠٦) فرداً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله أصدر معالي مدير حرس الحدود الفريق/ عواد بن عيد البلوي قراراً بترقية (٢٤٠٦) ألفان وأربعمائة وستة أفراد من مختلف الرتب والتخصصات وذلك وفقاً للتفصيل الآتي :

– ترقية عدد ( ١٣٦ ) مائة وستة وثلاثون فرداً من رتبة رقيب أول لرتبة رئيس رقباء.

– ترقية عدد( ٢٩١ ) مائتان وواحد وتسعون فرداً من رتبة رقيب لرتبة رقيب أول .

– ترقية عدد ( ٣٩١ ) ثلاثمائة وواحد وتسعون فرداً من رتبة وكيل رقيب لرتبة رقيب

-ترقيةعدد( ٦٢٦ )ستمائةوستةوعشرون فرداً من رتبة عريف لرتبة وكيل رقيب.

– ترقية عدد( ٩٦٢ )تسعمائة إثنان وستون فرداً من رتبة جندي أول لرتبة عريف .

هذاوقد تقدم معالي مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- لدعم سموه الكريم لقطاع حرس الحدود ولما يحظى به رجاله من إهتمام ورعاية كريمة من لدن سموه الكريم.

كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، متضرعا للمولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته الرشيده ويحفظ عليه أمنه واستقراره دوماً وأبدا.