أمير الكويت يزور المملكة لاحتواء أزمة قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تسعى الكويت إلى التهدئة بين دول الخليج التي قاطعت دولة قطر، أمس، و كشف مسؤولون خليجيون عن زيارة مرتقبة اليوم الثلاثاء لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة.

وتأتي الزيارة لإجراء محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول مقاطعة المملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية لدولة قطر، وفقا لتصريحات مسؤولون لوكالة ” رويترز ” الإخبارية.

وسيقوم أمير الكويت بدور الوساطة بين تلك الدول والدوحة لاحتواء الأزمة.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر أمس الإثنين عن قطع علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بمساندة الإرهاب في المنطقة العربية.