إسرائيل تعتقل سبعيني ليقضي حكم بالمؤبد أمضى منه 14 عام - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مجدداً رجل في السبعين من عمرة فلسطيني الجنسية كانت قد أفرجت عنه قبل 34 عامًا ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة فتح، لإكمال حكم بالمؤبد صدر بحقه في ستينيات القرن الماضي .

قامت سلطات الاحتلال بمعاودة أعتقال الأسير المحرر يوسف أبوالخير (74 عامًا)، الذي خرج من سجون إسرائيل خلال صفقة التبادل التي تمت مع حركة فتح عام 1983، لدى وصوله إلى مطار تل أبيب بإسرائيل.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أبوالخير عام 1969، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد أمضى منها 14 عامًا .