نجوم هددهم " داعش " بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أثار مسلسل “غرابيب سود” الذي يفضح تنظيم “داعش” الكثير من الانتقادات الواسعة بعد توجيه الاتهامات له بأنه يشوه الإسلام ويسيء للدين، كما هدد تنظيم “داعش” عددا من الفنانين، منهم الفنانة منى شداد، التي قالت إنها تلقت رسائل مفادها بأنها على قائمة اغتيالات التنظيم.

وإلى جانب منى شداد، ظهرت الفنانة فاطمة ناصر، التي تجسد دور فتاة يحبها أمير التنظيم بالمسلسل، حيث تلقت فاطمة بعد اختراق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسائل بهدر دمها.

ونجوم “غرابيب سود” ليسوا أول من هددهم داعش بالقتل، حيث توعد التنظيم من قبل عدد من النجوم والفنانين كان أبرزهم:-

شعبان عبد الرحيم

نشر أحد أعضاء التنظيم في 2014 ويدعى “أبو العز” على موقع “فيس بوك” تهديدا لشعبان عبد الرحيم يقول فيه: “رسالة يا أنصار الدولة، هناك مطرب مصري اسمه شعبان عبد الرحيم يسب خليفتنا في أغنية ويصفه فيها بأمير المجرمين من يأتينا برأسه يا أنصار الدولة”.

وكان ذلك بسبب أغنية “شعبولا” التي هاجم فيها التنظيم وزعيمه أبوبكر البغدادي وكانت بعنوان “أمير المجرمين”، وقال عضو آخر بالتنظيم على تويتر: “ﻻ نجوتم إن نجا ذلك الزنديق يستهزئ بأمير المؤمنين ودولة الخلافة”.

ونشر التنظيم الأغنية عبر مواقع منسوبة له مصحوبة بعبارات تهديد ووعيد للفنان شعبان عبد الرحيم بالقتل.

نانسي عجرم

انتشر بيان صادر عن داعش العام الماضي، يحذر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من إحياء حفل في مدينة صيدا اللبنانية، وظهرت أكثر من لافتة في الشوارع مكتوب عليها “صيدا لن ترقص”، وجاء في البيان: “”لن تنعموا بهذه الليلة، لا تجربوا صبرنا ولا تختبروننا، وكل خياراتنا مفتوحة برا وبحرا أو جوا وستتحول المياه إلى نيران والسماء إلى غبار.. وسيصرخ كلّ الذين نادوا بهذا الحفل من مغنّييه وراقصيه وحاضريه”، لكن نانسي أحيت الحفل وسط تشديدات أمنية.

لطيفة

تعرضت الفنانة التونسية في مارس 2016 إلى تهديد من تنظيم داعش، ونشرت إحدى الصحف الجزائرية تقارير للأمن الجزائري تكشف أن الفنانة على قائمة اغتيالات التنظيم ضمن 50 شخصية تونسية أخرى.

وقالت لطيفة وقتها على صفحتها بموقع “فيس بوك”: “لا أخشى أحدا ولا حتى الموت لأن الأعمار بيد الله وحده ولن يحدد ساعتي إلا الله، وما يفعله الدواعش من تهديد لن يقلل من حبي لبلدي وأهلي وناسي ووطني وأرضي ولن يمنعني من التواجد في كل الحفلات والتظاهرات الفنية التي ستقام على أرض تونس، رغم أنهم يهددون كل المسارح والمهرجانات ويبثون الرعب في الجنوب”.