الدولار يهبط أمام الين في تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

سجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع أمام الين، اليوم الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين، بعدما ارتفع الدولار لفترة وجيزة فى وقت مبكر من الجلسة إلى 110.51 ين بدعم في البداية من ارتفاع عائد السندات الأمريكية في تعاملات الأسواق الخارجية.

وانخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 109.7 ين بعدما سجل أدنى مستوى منذ 25 أبريل عند 109.66 ين، كما ارتفع الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2927 بعدما صعد في التعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1.2940 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الكبرى إلى 96.56، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من نوفمبر، بينما عوض اليورو الخسائر التي مني بها في تعاملات الأسواق الخارجية وارتفع 0.2 بالمئة إلى 1.1275 دولار متجها بذلك صوب أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي بلغ 1.1285 دولار يوم الجمعة.