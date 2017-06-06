نواب البرلمان المصري يحددون روشتة لإنهاء العزلة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حدد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري خمسة شروط للخروج من العزلة القطرية ويستلزم على قطر تنفيذها حتى يكون هناك مجال لعودة العلاقات .

قال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لا سبيل للخروج من أزمة مقاطعة الدول العربية سوى تغيير ” قطر ” سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي العربي أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم.

وأكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أنه لا حل سوى إنقلاب أبيض داخل القصر الأميرى أو موقف خارجى يجبر حاكم قطر على الاستقاله أو السقوط إضافة إلى تحديد موقفها من علاقاتها مع إيران .

وأشار أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، أن قطر ” عليها طرد الجماعات الإرهابيه منها ورفع رعايتها عنهم كما طالب بإغلاق قناة الجزيرة تنشر الأكاذيب ضد كل الدول العربية و خاصة مصر.