طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان يستقبل قرابة 70 ألف مريض - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قدم مستشفى الملك فهد بجازان خلال النصف الأول من العام 1438هـ خدماته عبر قسم الطوارئ لـ 69.058 مريضاً، فيما استفاد من العيادات الخارجية 65.037 مريضاً ومراجعاً.

وأوضحت وزارة الصحة في جازان أنه تم إجراء عدد 3326 عملية جراحية مختلفة، فيما بلغت حالات الولادة 1950 حالة ولادة، مع عمل 726.735 تحليلاً مخبرياً شاملاً بجميع الأقسام، تضمنت التحاليل المناعية والأمصال والفيروسات وتحاليل البول والبكتيريا، إضافة إلى التحاليل الكيميائية والوراثية والسموم وغيرها من أنواع التحاليل المخبرية الأخرى، كما قام مركز فحص ما قبل الزواج باستقبال 2852 مراجعاً وأظهرت النتائج بسلامة 2083 حالة و 420 حالة حاملة للأنيميا و 20 حالة مصابة بالأنيميا، إضافة إلى 300 حالة اشتباه حاملة للثلاسيميا و 13 عينة حاملة للثلاسيميا، إلى جانب اكتشاف 29 حالة للكبد ب و 3 حالات للكبد ج ، كما تم إصدار 975 شهادة توافق و 95 شهادة عدم توافق بين الطرفين.

وفي نفس السياق أجرى قسم الأشعة 36.862 طلباً للمرضى والمراجعين في أقسام الأشعة المختلفة العادية والمقطعية، إضافة إلى الأشعة الصوتية والرنين المغناطيسي وأشعة الطب النووي، كما استفاد من خدمات قسم التأهيل الطبي من المرضى المنومين والمراجعين 6228 مريضاً، وبلغ عدد الجلسات العلاجية 37.384 جلسة علاجية، فيما راجع قسم الأطراف الصناعية 1739 مريضاً بمعدل 3478 جلسة علاجية.