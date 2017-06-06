بالفيديو.. 5 أطفال يتمتعون بقدرات غير عادية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رصد مقطع فيديو قائمة تضم أغرب 5 أطفال في العالم يمتلكون قدرات استثنائية.

أوسكار ريجلى

الطفل أوسكار ريجلى، طفل عادى يهوى اللعب والقفز مع أقرانه، لكنه في الواقع مختلف تمامًا عن باقي الأطفال، فهو طفل نابغة حصل على لقب أذكى طفل في العالم وهو لم يتعد 4 أعوام من عمره بمعدل ذكاء يساوى 160 درجة، وهو تقريبًا يعادل نفس معدل ذكاء ألبرت آينشتين، وقد تم قبوله بنادي أوكسفورد مانسا وهى أكبر منظمة في العالم تضم الأشخاص ذوى معدلات الذكاء المرتفعة.

أوليفيا فرانسوارث

أوليفيا فارنسوارث أو الطفلة الخارقة، هي طفلة إنجليزية مصابة بخلل جيني غريب من نوعه ونادر، فهي لا تمرض أو تصاب بالإرهاق أو الإعياء أبدًا على حد قول والدتها التي قالت إنها مصنوعة من الإستيل، كما أنها تستطيع أن تقضى بضعة أيام بدون طعام كما أنها لا تشعر بالألم أبدًا كما أضافت والدتها أنها تعرضت لحادث سيارة أليم ذات مرة، حيث سحبتها السيارة على الطريق لأميال حتى أصاب الناس ممن شاهدوا الحادث بالذعر والهلع الشديد وظنوا أن الفتاة من المستحيل أن تنجو، لكنهم اندهشوا حين شاهدوا الفتاة نهضت من على الأرض وهندمت ثيابها وانطلقت في طريقها بكل هدوء وكأن شيئا لم يحدث أبدًا، حيث أصابت حالة هذه الفتاة النادرة العلماء بالحيرة الشديدة فهي حالة نادرة لا يمتلكها أي شخص في العالم غيرها.

لولا شويل

مراهقة أمريكية جميلة اشتهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، فهي تبلغ من العمر 16 عاما وتمتلك نحو 35 ألف متابع وكثير من معجبيها يطلقون عليها لقب ناعومى كامبل الجديدة، حتى أن كثيرا من وكالات الموضة والأزياء العالمية ترغب في توقيع عقد مع المراهقة الجميلة للعمل في مجال الأزياء، مؤكدين أنه سوف يكون لديها مستقبل باهر كعارضة أزياء، ولعل من أهم أسباب شهرة لولا شكلها الغريب ولون بشرتها الفحمي الداكن، بالإضافة إلى عيونها الرمادية الساحرة وأنفها الدقيق، فهي تبدو كأنها من كوكب آخر، فجمال لولا وجاذبيتها غير عادية ما جعلها تحظى بشهرة واسعة وتحظى بإعجاب رواد الشبكات الاجتماعية.

كاران سينج

أطول طفل في العالم، فعند ولادته كان طوله 61 سم، وفى عمر عامين كان طوله 121 سم ووزنه 42 كجم وهو بذلك يعادل حجم طفل عمره 10 سنوات، وحاليًا “كاران” في عمر الـ 5 سنوات وطوله قد تعدى 168 سم، ومن المتوقع أن يستمر نموه بشكل غير طبيعي خلال فترة المراهقة والشباب، لكن من الصعب توقع طوله عندما يصل إلى سن 18 عاما، وعلى الرغم من زيادة طوله الملحوظة وغير العادي إلا أن الأطباء يؤكدون عدم إصابته بأى خلل جيني وأنه يتمتع بصحة جيدة.

ليزى كلارك

تعتبر أكثر طفلة فوضوية ومشاغبة في العالم، فهي شيطان صغير بالمنزل، حيث اشتهرت بتصرفاتها الغريبة وغير العادية والتي فاقت كل الحدود، فقد اعتادت تعذيب الحيوانات الصغيرة مثل قصها لذيول الكلاب وإصابة قطتين بالعمى وتدمير زهور الأوركيد الخاصة بوالدتها، كما قامت بإزالة الملصق الخاص بسيارة والدها الكاديلاك باستخدام سكين حادة الشفرات، وكذلك قامت بخدش السيارة والكتابة عليها كلمة “اغسلني”، فهذه الطفلة المشاغبة تخطت الحدود حين قررت أن تصبح صديقة لابنة الرئيس الأمريكي، حيث اتصلت بالبيت الأبيض نحو 167 مرة مدعية أنها صديقة مقربة لابنة الرئيس أوباما وتريد التحدث إليها ليس هذا فقط، بل حولت منزل والديها لمركب حين أخذت خرطوم المياه ووضعته داخل الفراش لتغرق الغرفة بالكامل بالمياه، كما اعتادت على تنفيذ بعض المقالب المخزية كوضع كيس قمامة فوق والدها وهو نائم.