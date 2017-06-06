بالصور.. إغلاق مطبخ عشوائي وضبط العاملين بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، بمشاركة الفرق الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة، مطبخا عشوائيا مقاما داخل إحدى الأحواش بالكعكية، وألقت القبض على العاملين به.

وتبين من فحص الموقع أنه غير مرخص ويدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة، ومن ثم يقومون بإعداد وجبات الإعاشة وتوزيعها على المحلات والفنادق، وغير مخصص لإعداد الطعام، ويفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية ومقومات النظافة.

وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأطعمة التي كانت معدة للتوزيع والأدوات والمعدات المستخدمة، والقبض على العمالة الموجودة وتسليمهم إلى الجهة الأمنية المختصة، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية.