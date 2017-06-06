بلدية البطحاء تغلق ٥٣ محلا مخالفا - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اغلقت بلدية البطحاء التابعة لامانة منطقة الرياض ٥٣ محلا مخالفا للاشتراطات البلدية واستبعدت ١١٩ عاملا مخالفا خلال جولات على المحلات والمطاعم الواقعة تحت اشراف البلدية .

وأوضح الاستاذ فهد الحمود رئيس بلدية البطحاء ان هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المحلات والمطاعم والعاملين بها.

وبين الحمود ان للمواطن والمقيم دور كبير في التعاون مع الامانة من خلال الشراء من المحلات النظامية وعدم الشراء من الباعة الجائلين وايضا في التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.