بنوك سريلانكية تتوقف عن شراء الريال القطري - صحيفة صدى الالكترونية

كولمبو(صدى):

توقفت بعض البنوك السريلانكية عن شراء الريال القطري الثلاثاء، قائلة إن نظيراتها في سنغافورة نصحتها بعدم قبول العملة القطرية، وذلك بعد يوم من قطع أكبر قوى عربية علاقاتها مع الدوحة.

وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في تحرك منسق، بسبب استمرار الدوحة بدعم ” جماعات إرهابية وطائفية ” والتعاون مع إيران.

وأبلغ متعاملون في 4 بنوك خاصة رويترز أنهم توقفوا عن شراء الريال القطري. وقال متعامل كبير في العملة في أحد هذه البنوك ” البنوك في سنغافورة طلبت منا عدم شراء الريال القطري ” .

وذكر متعامل من بنك حكومي أن المتعاملين ينتظرون توجيهات البنك المركزي بشأن الريال القطري. وكان البنك يشتري الريال مقابل 39.09 روبية سريلانكية في السابق، مقارنة مع 39.40 في إغلاق الاثنين.

وأضاف ” هناك تعديل في (سعر) الريال القطري بعد توقف بعض البنوك عن شرائه ” .