مصرع 10 أشخاص نتيجة موجة الحر الشديدة بشمال الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أفادت السلطات الهندية اليوم، بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، نهاية الأسبوع المنصرم، جراء موجة الحر الشديد التي تجتاح منذ أيام عدة مناطق في شمال الهند، من بينها العاصمة نيودلهي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مناطق أخرى في الهند سجلت ارتفاعًا مهولًا لدرجات الحرارة، في مقدمتها نيودلهي ( 47 درجة)، ومدينة بوندلخاند ( 47 درجة)، وماهوبا ( 43 درجة) .

تجدر الإشارة إلى أن 500 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال عام 2015، جراء تعرضهم للإضابة بضربات الشمس في ولايتي تيلانغانا وأندرا براديش الجنوبيتين.