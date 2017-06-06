ركاب طائرة أسترالية يقفزون إلى المدرج على إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

اضطر ركاب طائرة أسترالية إلى القفز منها نحو المدرج، صباح اليوم الثلاثاء، على إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن الرحلة المتجهة من سيدني إلى مدينة ألبوري.

وقام طاقم قمرة القيادة بتحطيم النوافذ من الداخل بعد هبوط الطائرة وطلب من الركاب «ترك أمتعتهم والفرار بسرعة».

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه عثر على رسالة في دورة المياه بالطائرة التابعة لشركة «فيرجين» تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وأفادت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بأنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة، مبرزةً أن الأمر مجرد «مزحة»، وتحفظت على شخص يساعدها الآن في التحقيق، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة على إثر هذا الحادث.