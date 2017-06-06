إصابة 100 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكس(صدى):

أصيب نحو 100 شخص، أمس الاثنين، في اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقال النائب البرلماني المعارض خوان ريكيسنس هناك ما لا يقل عن 98 جريحًا.

وأضاف أن رجال الشرطة هاجموا المتظاهرين، كما هوجم عدد من الصحفيين. وقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا منذ مطلع أبريل في احتجاجات عنيفة بشكل متزايد ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية. وتواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014، مما أثر على عائدات الصادرات التي تعتمد عليها كاراكاس. وتدعو المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة، غير أن مادورو رفض التنحي واتهم معارضيه بالتآمر مع القوى الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة لإسقاط حكومته.