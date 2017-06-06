 إصابة 100 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 6

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. إصابة 100 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في فنزويلا

إصابة 100 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في فنزويلا

إصابة 100 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة في فنزويلا
كاراكس(صدى):

أصيب نحو 100 شخص، أمس الاثنين، في اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
وقال النائب البرلماني المعارض خوان ريكيسنس هناك ما لا يقل عن 98 جريحًا.
وأضاف أن رجال الشرطة هاجموا المتظاهرين، كما هوجم عدد من الصحفيين. وقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا منذ مطلع أبريل في احتجاجات عنيفة بشكل متزايد ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكية. وتواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014، مما أثر على عائدات الصادرات التي تعتمد عليها كاراكاس. وتدعو المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة، غير أن مادورو رفض التنحي واتهم معارضيه بالتآمر مع القوى الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة لإسقاط حكومته.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4600 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدالله اني مو فنزويلي الحمدالله اني مسلم سعودي عربي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *