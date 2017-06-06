ديفيد شانكر: نقل قاعدة «العديد» من قطر سيؤثر عليها بشكل كبير - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح مدير برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ديفيد شانكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى نقل قاعدتها العسكرية من قطر.

وأكد شانكر، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن نقل قاعدة العديد من قطر سيؤثر على الدوحة بشكل كبير، حيث أنها ليس لديها جيش ولا قوة جوية ولا قوة بحرية، موضحا أن قاعدة العديد هي التي تحمي قطر في الوقت الحالي.

وأضاف، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا كبيرة على قطر حيث أنها تؤثر على استقرار المنطقة وتلعب دور لزعزعة استقرار الدول المجاورة لها من خلال دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة خاصة في سوريا.

وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.

كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها اجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة