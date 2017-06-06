حقيقة السماح بدخول السلع الغذائية إلى الدوحة بعد قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن مصلحة الجمارك استثنت «السلع الغذائية» من قرار منع دخول وخروج البضائع والركاب من وإلى قطر، تضامنا مع الشعب القطري.

وقررت المملكة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

ومنعت استيراد البضائع ودخول الأفراد من وإلى دولة قطر وعبور الشاحنات عبر أراضي المملكة وإليها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية احترازية.

ويعمل الموظفون في منفذ سلوى الحدودي على تسهيل مرور القطريين المغادرين إلى بلدهم والمواطنين القادمين من قطر، استثنى قرار المنع دخول الحجاج القطريين، مؤكدا التزام المملكة بتقديم كافة التسهيلات لهم.