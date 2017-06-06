 بالفيديو.. الصحة توضح أضرار تدخين الشيشة مقارنة بالسجائر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 6

    يونيو

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بالفيديو.. الصحة توضح أضرار تدخين الشيشة مقارنة بالسجائر

بالفيديو.. الصحة توضح أضرار تدخين الشيشة مقارنة بالسجائر
طلال الغامدي(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أضرار تدخين الشيشة وخطورتها على الصحة، نافية الادعاءات بأنها أقل ضرراً من تدخين السجائر.
ونشرت الوزارة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر أضرار تدخين الشيشة وخطورتها على الصحة، موضحة أن الادعاء بأن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذه المياه هي لتبريد الدخان فقط، ولاتقلل من آثاره الضارة.
وأضافت أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يومياً يعادل تدخين من 50 إلى 100 سيجارة، حسب كمية الدخان المستنشق.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4598 ] نشر منذ 50 دقيقة

كان من اول التنبيه والارشاد لكن لاحياة لمن تنادي .

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