أول إجراء قانوني ضد المواطن الذي ألقى أطفاله في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حبست الجهات الأمنية بمكة المكرمة، المواطن الذي ألقى بأطفاله الـ3 في الشارع، وحبس زوجته إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الطفل المنوم في مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة تعرض لتعنيف شديد من زوجة أبيه، حيث قامت بربطه بالحبال وتقييد حركته خلال تواجده عندها.

وكانت الجهات الأمنية قد استدعت الأب وزوجته وامرأة أخرى لسماع أقوالهم في القضية، ومواجهتهم بالبلاغ المقدم ضدهم بخصوص تعنيف الأطفال الثلاثة.