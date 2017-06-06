 أول إجراء قانوني ضد المواطن الذي ألقى أطفاله في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

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أول إجراء قانوني ضد المواطن الذي ألقى أطفاله في الشارع

أول إجراء قانوني ضد المواطن الذي ألقى أطفاله في الشارع
علي القحطاني(صدى):

حبست الجهات الأمنية بمكة المكرمة، المواطن الذي ألقى بأطفاله الـ3 في الشارع، وحبس زوجته إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الطفل المنوم في مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة تعرض لتعنيف شديد من زوجة أبيه، حيث قامت بربطه بالحبال وتقييد حركته خلال تواجده عندها.
وكانت الجهات الأمنية قد استدعت الأب وزوجته وامرأة أخرى لسماع أقوالهم في القضية، ومواجهتهم بالبلاغ المقدم ضدهم بخصوص تعنيف الأطفال الثلاثة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16629 ] نشر منذ 32 دقيقة

هذا حيوان وليس أب🤔
حبست الجهات الأمنية الحيوان الذي القى بأطفاله ال3 فالشارع
وحبس الحيوانة زوجتة لحين أستكمال أجراءات التحقيق.
هذي هي الصيغة🤔

[ عدد التعليقات: 4598 ] نشر منذ 18 دقيقة

هذا الاب وزوجته مجرمين ولايوجد في قلوبهم رحمه يجب ان يطبق بحقهم عقوبه قويه ومغلظه حتي يصبحوا عبرة لغيرهم .

[ عدد التعليقات: 4383 ] نشر منذ 8 دقائق

لا تفكون الحديد من يد الزوجة حتى وهي نائمة حتى تعليم كيف تربط الاطفال بالحبال

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