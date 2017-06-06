بالفيديو.. حقيقة وضع صقور حية في «الفريزر» بالخطأ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يخرج صقور مجمدة من «الفريزر»، موضحين أن شخص اصطاد بعض الطيور وطلب من عامل وضعها في الفريزر، إلا أن العامل وضع صقور بدلا منها بالخطأ.

وتحدث مالك الصقور عبر الفيديو المتداول، عن صحة الواقعة، نافيا تلك القصة التي تم تداولها، موضحا أن الصقور كانت ميتة وهو من طلب من العامل وضعها في الثلاجة، للمحافظة على جودة ريشها.