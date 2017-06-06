بالفيديو.. حقيقة وضع صقور حية في «الفريزر» بالخطأ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حقيقة وضع صقور حية في «الفريزر» بالخطأ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يخرج صقور مجمدة من «الفريزر»، موضحين أن شخص اصطاد بعض الطيور وطلب من عامل وضعها في الفريزر، إلا أن العامل وضع صقور بدلا منها بالخطأ.
وتحدث مالك الصقور عبر الفيديو المتداول، عن صحة الواقعة، نافيا تلك القصة التي تم تداولها، موضحا أن الصقور كانت ميتة وهو من طلب من العامل وضعها في الثلاجة، للمحافظة على جودة ريشها.
سيف[ عدد التعليقات: 4598 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحمدالله انها صقور ميته بس ليش حطيتها في الفريزر شكل تبي تاكلها بارده .
سيف[ عدد التعليقات: 4598 ] نشر منذ 28 دقيقة
يقولون شوربه الصقور تخليك صقر .