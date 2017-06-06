«انفوجرافيك».. العهود التي نقضتها قطر مع دول مجلس التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية، عن العهود التي نقضتها دولة قطر بعدما التزمت بالوفاء بها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية قطع المملكة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، «انفوجرافيك» يوضح العهود التي نقضتها السلطات القطرية، موضحة أن الدوحة لم تلتزم بوقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والدول العربية، ولم تبعد العناصر المعادية لدول المجلس عن أراضيها، ولم توقف التحريض الإعلامي ضد دول مجلس التعاون ومصر.

وأكدت أن قطر نقضت عهودها مع دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بوقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين واحتضانهم على أراضيها، وعدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد والإعلام القطري للتحريض ضد الدول الخليجية، بالإضافة إلى عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون.