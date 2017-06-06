هكذا تتصرفين إذا لفت انتباهك شاب وسيم - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

هل تساءلتِ يوماً كيف تتصرفين لو لفت انتباهك شاب وسيم وتحركت مشاعركِ نحوه وأنتما متواجدان في المكان نفسه، في المقهى أو النادي مثلاً؟ . تجدين صعوبة في مباشرة الحديث معه رغم رغبتكِ الجامحة في التعرف عليه، فماذا يجدر بك فعله حتى ينجذب إليك؟.

إليك سيدتي بعض الحلول الذكية التي ستساعدك على التقرب منه بسهولة:

– اختلسي النظرات إليه بين الحين والآخر إلى أن يلمحكِ تنظرين إليه، ثم تبسّمي في وجهه مبدية علامات السعادة على وجهكِ، وهذه الحركة تدل على إعجابكِ به.

– تابعي تصرفاته وملاحظة ما إذا انتبه لكِ أم لا، وهل يستمر في النظر إليكِ أم أنه بمجرد معاودة النظر إليه فجأة يشيح بنظره بعيداً عنك؟.

– داعبي شعركِ أمامه بشكل متواصل وكأنكِ تطلبين منه أن ينتبه لوجودكِ، وإذا التفت إليكِ سيعلم أنكِ معجبة به، في حال كانت لديه معرفة جيدة بلغة الجسد.

– اجلسي بطريقة أنثوية مرتبة وانظري إليه بين الفينة والأخرى، مع لعق شفتيك بطريقة مثيرة لكن غير مبالغ فيها تماماً كما فعلتِ بشعركِ، فهذه إشارة واضحة برغبتك في التحدث معه.

– يمكنكِ تقريب المسافة بينكِ وبينه، بالانتقال إلى المكان الذي يتواجد فيه أو الجلوس على مقعد فارغ مجاور له، بهذه الطريقة سيلاحظ وجودك أكثر ويشعر باهتمامك ورغبتك في التواصل معه.

ولكن احذري أن تصدري صوتاً مرتفعاً سواءً بالكلام أو الضحك، لأن نعومة الصوت من أكثر الأشياء التي يحبها الرجل في المرأة، لذلك احرصي على أن تتحدثي وتتعاملي مع من تجلسين معهم بطريقة أنثوية غير مصطنعة.

وإذا بادر الشاب بإلقاء التحية عليكِ، وكنتِ سريعة في الرد عليه، هذا يعني أنكِ نجحتِ باصطياده، وأنه بدأ بالانجذاب تجاهكِ.

كذلك، فإنَّ شكل المرأة واعتناءها بمظهرها الخارجي هما عنصران أساسيان في جذب انتباه الرجل لها، وهو ما يتفق عليه جميع الرجال، لذلك كوني ذكية في اختيار ملابسكِ، فكلٌّ منا يحب بعينيْه أولاً قبل قلبه.