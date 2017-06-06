بالفيديو.. الإسكان تكشف أسعار الوحدات السكنية التي ستضخها لتتناسب مع قدرة المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة أطلقت مبادرة «الابتكار» في تقنية البناء بهدف معالجة مشاكل الإسكان عبر تبني واعتماد تقنيات البناء الحديثة للوحدات السكنية في أسرع وقت، وبجودة عالية تضمن استدامتها.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للحقيل يوضح فيه أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب والقدرة الاقتصادية للمواطن، بحيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.