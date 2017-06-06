بالصور.. وحدة أحد ثربان والأمل لربع نهائي شهداء الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أقيم، مساء أمس الاثنين، لقائين في دوري المجموعات الدور الثالث للمجموعة الرابعة، استكمالا لمنافسات دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة والذي يشرف عليه نادي الفاروق الرياضي، بحضور سعادة وكيل محافظ المجاردة الاستاذ ثامر بن نايف المرزوقي.

وفاز الأمل بالمباراة الأولى بعد انسحاب نمور ربيعة ليرفع رصيده الى خمس نقاط، ولقاء ثاني جمع وسام خاط ووحدة أحد ثربان وتفوق الوحدة بخماسية نظيفة سجلها نجم المباراة محمد لافي سوبر هاتريك وعوض علي هدف ، وبهذه النتائج يصل وحدة أحد ثربان متصدر المجموعة الرابعة والأمل الوصيف الى دور ربع النهائي .

حصل لاعب الوحدة محمد لافي على نجومية المباراة الثانية .

وستقام باذن الله مباريات الثلاثاء من دور الثمانية كالتالي :

اللقاء الأول / النخبة _ الريان

اللقاء الثاني / عذيبه _ السند