بالصور.. 17 متسابقا يتنافسون في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمياه جازان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الرمضانية السادسة التي تنظمها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، أمس الاثنين، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القران الكريم بالمنطقة والتي تستهدف مشاركة العاملين في الجهات الحكومية بالمنطقة و منسوبي الإدارة، بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة.

وشارك أكثر من 17 متسابقا في فروع المسابقة الثلاثة وهي: فرع حفظ 10 أجزاء و فرع حفظ 5 أجزاء و فرع حفظ 3 أجزاء.

وتهدف الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان من تنظيم المسابقة التي تقام سنويا تشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.