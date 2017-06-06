رئيسة وزراء اسكتلندا تتوقع الاستقلال عن بريطانيا بحلول 2025 - صحيفة صدى الالكترونية

ادنبرة(صدى):

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، أمس الاثنين، إنها تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول 2025.

وأضافت ستيرجن في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في» ردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككًا بحلول 2025، «أعتقد أن اسكتلندا ستكون مستقلة، نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكتلندي».

وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب القومي الاسكتلندي الذي تنتمي إليه ستيرجن يتجه فيما يبدو نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكتلندا في الانتخابات البرلمانية البريطانية المزمعة يوم الخميس المقبل لكنه سيفقد بعضًا من 54 مقعدًا يسيطر عليها من 59 مخصصة لاسكتلندا.

وأوضح التلفزيون أن المقابلة أجريت مع المسؤولة الاسكتلندية في 31 مايو الماضي.