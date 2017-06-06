ألفاروميو الجديدة تواصل تقديم الإثارة بانطلاقها في السوق السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الشركة المتحدة للسيارات التي تملك وكالة ألفاروميو في المملكة العربية السعودية عن طرح موديل ألفاروميو جوليا الجديدة في المملكة كتعبير خالص عن الإثارة الايطالية التي تأتي في معادلة مميزة تجمع بين السرعة والتصميم الجميل والاستلهام من التراث الكبير للشركة الايطالية.

وحول تقديم السيارة قال نائب رئيس تطوير العلامات التجارية والأعمال في المتحدة ، يان شايدجن أن تقديمهم لموديل جوليا الجديد المثير في كل تفاصيله يعتبر انطلاقة لمستوي جديد للشركة التي تستمر في تقديم الكثير من المفاجآت للسوق السعودي ، وأكدت الشركة أن جوليا الجديدة تجمع بين جوانب ماضي الشركة الايطالية وحاضرها وتنظر للمستقبل كما أنها من أفضل سيارات الشركة.

وتملك المتحدة كذلك توكيلات كرايسلر ودودج وفيات وفيات بروفيشيونال وجيب ورام في المملكة.