بالصور.. انطلاق بنتلي كونتيننتال 24 كنسخة خاصة محدودة من موديل سوبرسبورت - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت بنتلي عن اطلاق نسخة محدودة من مودي كونتيننتال سوبرسبورت وأطلقت الشركة علي النسخة الجديدة اسم كونتيننتال 24 ، وستكون نسخة محدودة ستكرم حضور 3 موديلات كونتيننتال GT3 في سباق ADAC Zurich 24 ساعة. وستعمل هذه السيارات الثلاثة علي اطارات يوكوهاما وستعود بالسيارة لنسخها الشعبية السباقية بصورتها المألوفة .

وسيصنع من هذه السيارة 24 نسخة فقط بمعدل سيارة واحدة لكل ساعة من ساعات السباق الاربعة وعشرين ، وكل نسخة منهم ستكون خاصة ومختلفة عن باقي النسخ وقدمت الشركة البريطانية موديلين من هذه السيارة . وستنافس السيارات الثلاثة بأرقام 36 و37 و38 في سباق التحمل علي حلبة النربرجرينج الألمانية .

وتحمل كونتيننتال 24 الخاصة محرك W12 سعة 6 لتر بقوة 710 حصان وستتوفر بألوان فريدة تدمج الاصفر والأسود كما تدمج بين اللون الأحمر والأسود ويمكن للمشترين طلب السيارة بلون واحد فقط. وتحمل السيارة عجلات خفيفة الوزن قياس 21 بوصة وتأتي بتطعيمات باللون الأحمر أو الأصفر مع أغطية مرايا من ألياف الكربون. كما تحمل السيارة أجزاء داكنة اللون ومخارج عادم تيتانيوم وغطاء محرك من ألياف الكربون اللامعة.

وتحمل السيارة في الداخل فرش ألكانتارا واضافات من ألياف الكربون مع شعارات مميزة علي مساند الرأس مع مخططات لونية مميزة في الداخل. ولم تختلف أرقام الاداء في النسخة الخاصة من السيارة مقارنة بالنسخة القياسية فتسارع السيارة يبقي عند 3.4 ثانية مع سرعة قصوي 336 كمساعة وسعر يبدأ من 250 ألف يورو للنسخة.