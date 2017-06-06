بالفيديو.. شاب يرتدي « رومبير » يُثير ضجة في شوارع نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قرر شاب المشي في 3 أحياء مختلفة في مدينة نيويورك لمدة 10 ساعات مرتديا ” رومبير” لرصد ردود فعل المارة.

وعلق الشاب على الفيديو أن الرومبير- أحدث صيحة عالم الموضة للرجال- خلق ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأراد القيام بتجربة اجتماعية لمعرفة ما إذا كان سيثير نفس الضجة في الحقيقة.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو يتجول في 3 أحياء مختلفة في مدينة نيويورك هم واشنطن هايننس وهارلم وتايمز سكوير، وفوجئ الشاب بتحديق المارة به، حيث لم يتقبل البعض ملابسه، ورفض متجر لتصفيف الشعر حلاقة شعره بسبب الرومبير، فيما استوقفه البعض لمعرفة طريقة شراء الزي وإبداء إعجابهم به والتقاط صور معه.