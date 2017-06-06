مصر وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار، أمس الاثنين، في زيارتها الأولى للقاهرة بعد تقلدها المنصب الجديد، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون العسكري بين البلدين.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن زيارة غولار لمصر: «تأتي تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصالهما الهاتفى عقب الحادث الإرهابى»، الذى استهدف حافلة للاقباط بمحافظة المنيا في 26 مايو وأوقع 30 قتيلا.

وأضاف يوسف أن «خطر الإرهاب» كان في مقدمة القضايا التي ناقشتها غولار مع السيسي الذي أشار إلى «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لتلك الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي يثبت دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح أو تلك التي تأوي العناصر الإرهابية وتوفر ملاذاً آمناً لهم».