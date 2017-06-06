بالفيديو.. تدريب النساء على تفسير الأحلام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، حقق مئات الآلاف من المشاهدات، خلال ساعات قليلة من نشره على السوشيال ميديا.

ويظهر في الفيديو، شخص يزعم أنه مفسر للأحلام، وحوله مجموعة من النساء ذهبوا إليه ليدربهم على كيفية تفسير الأحلام، على طريقته الخاصة، ويغني وهم معه، قائلًا: « مرة وأنا ماشي لقيت صندوق، كملت وأنا ماشي، فجأة لقيت جبل كبير، طلعت الجبل، وفضلت طالع، وصلت الجبل، فضلت ماشي ولقيت أسد يا ساتر يا رب، طلعت أجري منه، وفضلت أجري بسرعة، ونزلت الجبل، ومشيت براحة، خفت ألاقي أسد تاني، وكملت جري وجريت بسرعة ووقعت، وصحيت من النوم ».

وعبر رواد فيس بوك، عن سخطهم الشديد من طريقة هذا الشخص في تفسير الأحلام، حيث إن تفسير الأحلام يعد علمًا له قواعد وأسس ومناهج تفسير.