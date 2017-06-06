ألمانيا تستعد لنقل قواتها في تركيا إلى الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در ليين، أمس الاثنين، استعداد الجيش الألماني لنقل قواته من قاعدة إنجرليك التركية إلى قاعدة الأزرق في الأردن، بعد فشل المباحثات الألمانية التركية بشأن زيارات النواب الألمان للقاعدة.

وذكرت الوزيرة المقربة من المستشارة أنجيلا ميركل: «من غير المقبول ألا يتمكن نوابنا من زيارة الجنود»، بعد أن تشبثت الحكومة التركية على موقفها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الألماني سيناقش، الأربعاء، نقل نحو 280 عسكريا و10 آلاف طن من المعدات موزعة على نحو 200 حاوية في إنجرليك.

وأوضحت الوزيرة أنه تم العثور على بديل في المستوى نفسه في قاعدة الأزرق الأردنية، إثر الحصول على تأييد أردني على النقل.

وأوردت فون در ليين، أن طلعات طائرة الإمداد الألمانية ستستأنف خلال أسبوعين أو ثلاثة، أما مهمات الاستطلاع التي تقوم بها طائرات تورنادو فوق الأراضي التي يسيطر عليها الارهابيون فستستأنف بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر.