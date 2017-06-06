توقع اتفاقية بين جامعة الطائف والأكاديمية البريطانية لتطوير مهارات هيئة التدريس - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

وقّعت جامعة الطائف، اتفاقية مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، أمس الاثنين، تهدف إلى دعم استراتيجيات التدريس بالجامعة، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, بحضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان .

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للتخطيط الدكتور تركي سليم الثبيتي، فيما وقعها من جانب الأكاديمية رئيسها التنفيذي الدكتور مارك جونز.

وأفاد المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، بأن توقيع الاتفاقية يأتي في خطوة جديدة تؤكد التزام الجامعة بالسعي الجاد نحو الريادة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري, أن الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي بدأت بالفعل في دعم مشروع رئيسي لإصلاح المناهج الدراسية في الجامعة وهو مشروع التحول البرامجي، والعمل كذلك جنباً إلى جنب مع منسوبيها لبناء مهارات تصميم المناهج، وتوجيه لجان أعضاء هيئة التدريس.

وبين الأسمري أنه ابتداءً من العام الدراسي الجديد، سيعمل ممثلو الأكاديمية مع منسوبي الجامعة في برنامج مدته ثلاث سنوات لتطوير القدرات المؤسسية والخبرة في التدريس، من خلال منح شهادة الأكاديمية في التدريس والتعلم في التعليم العالي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتماشى مع إطار المعايير المهنية, حيث سيتاح لمنسوبي الجامعة الذين يكملون هذا البرنامج بنجاح أن يتقدموا لطلب الزمالة من الأكاديمية, وفي السنة الثانية والثالثة من بدء المشروع، سيعمل منسوبو جامعة الطائف، من فوج السنة الأولى، مع منسوبي الأكاديمية لتوجيه الزملاء والمساعدة في تقديم برنامج منحهم شهادة الأكاديمية في التدريس والتعلم في التعليم العالي.

من جهته أكد عميد التطوير بجامعة الطائف الدكتور عيضة المالكي أن الجامعة تملك خطط تطوير طموحة للغاية في الجامعة، لافتاً إلى أهمية دعم هذا النمو باستراتيجيات تدريس قوية، إضافة إلى توفير الأدوات والبيئة اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير ممارساتهم التعليمية باستمرار.

ونوه بأن العمل مع هيئة التعليم العالي يمكن الجامعة من اتخاذ نهجاً مؤسسياً على نطاق واسع لتحقيق طموحاتها في التدريس، يصاحبه في الوقت نفسه بناء القدرات ومكافأة جهود منسوبيها الفردية من خلال حصولهم على زمالة الأكاديمية.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي للأكاديمية البريطانية الدكتور جونز, عن سعادته بالعمل مع فريق القيادة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف, مشيداً برؤيتهم وطموحهم والتزامهم بالتعليم، مؤكداً على دعمهم من خلال التركيز الحصري على التميز في التدريس .