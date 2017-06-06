الصحة اليمنية تعلن إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من وباء الكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية في اليمن الدكتور علي الوليدي، إن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية للإسهالات المائية الحادة التي سجلت أولى حالاتها في 27 أبريل الماضي، شملت إنشاء غرفة عمليات مركزية في العاصمة المؤقتة عدن وأخرى في صنعاء وغرف عمليات فرعية في المحافظة التي سجلت فيها حالات إسهال مائي حاد.

وأوضح الوليدي في تصريح اليوم لوكالة الأنباء اليمنية، أن هناك محافظات لاتزال تحتاج إلى مزيد من الدعم والجهود لاحتواء وباء الكوليرا.

وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمني بالدعم المتواصل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واللجنة الصحية في لجنة الاغاثة الكويتية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير مخزون جيد من وسائل الوقاية والعلاج ونتحصل على الدعم الضروري في هذا الجانب من الجميع.