الشرطة البريطانية تطلق سراح جميع المحتجزين على ذمة هجوم لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين على ذمة هجوم لندن الإرهابي، مساء أمس الاثنين.

وغردت شرطة العاصمة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، «جميع المحتجزين بسبب هجوم جسر لندن الإرهابي قد تم إطلاق سراحهم الآن دون توجيه اتهام».

وتم القبض على ما مجموعه 12 رجلاً وامرأة يوم الأحد، وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم، وهو رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، دون توجيه تهمة إليه، مساء أمس.

وأضاف البيان أن «ضباطًا متخصصين يعملون مع أسر الضحايا وقاضي التحقيق الجنائي من أجل تحديد هوية الذين قتلوا في هجوم يوم السبت في الوقت المناسب».