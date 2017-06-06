جامعة الطائف: اختيار خادم الحرمين شخصية العام تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

رفع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اختياره شخصية العام الإسلامية للدورة الحادية والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للعام 1438 هجرية.

وأكد مدير جامعة الطائف أن هذه الجائزة تأتي تقديراً لجهود خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في خدمة الإسلام والمسلمين، ولاسيما خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه الدكتور زمان بجهود خادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بقضايا المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ووقوفه إلى جانبهم وإغاثتهم في أوقات الشدائد والكوارث والمحن.

وقال زمان: «عهد المسلمون أجمع من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، خدماته الجليلة والعظيمة للإسلام والمسلمين، ومنها ترأسه العديد من اللجان الشعبية لإغاثة إخواننا المسلمين في فلسطين وأفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها من البلدان، وصولاً إلى تتويجه تلك الجهود بتأسيسه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وعد مدير جامعة الطائف اختيار خادم الحرمين الشريفين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إضافة جديدة لسجل حافل من التكريم والتقدير الذي حظي به – حفظه الله ورعاه – على المستويات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، اعترافاً بأعماله العظيمة والرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.