الأمم المتحدة تؤكد ضرورة العودة إلى المفاوضات بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت الأمم المتحدة، ضرورة العودة إلى المفاوضات وتحقيق حل الدولتين كسبيل وحيد لوضع أسس السلام الدائم الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، والتطلعات الفلسطينية لإقامة دولتهم المسقلة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في الإيجاز الصحفي اليومي بمناسبة الذكرى الخمسين، التي توافق اليوم لبدء حرب عام 1967 بين دول عربية وإسرائيل، التي أدت إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والجولان السوري وتشريد مئات آلاف الفلسطينيين والسوريين، إن «فرض هذا الاحتلال عبئًا إنسانيًا وتنمويًا ثقيلًا على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جيل بعد جيل من الفلسطينيين الذين أجبروا على أن يكبروا ويعيشوا في مخيمات لاجئين مكتظة، يعاني الكثيرون منهم من الفقر المدقع في ظل أمل ضئيل أو معدوم في حياة أفضل لأبنائهم. لقد شكل الاحتلال حياة الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشعل حلقات العنف والانتقام المتكررة».

وأضاف المتحدث، أن استمرار الاحتلال يوجه رسالة واضحة لأجيال متعاقبة من الفلسطينيين مفادها أن حلمهم في إقامة دولتهم محكوم عليه بأن يبقى حلما. كما تتمثل الرسالة للإسرائيليين في أن رغبتهم في نشر السلام والأمن والاعتراف الإقليمي، ستظل غير قابلة للتحقيق.

وتابع: «إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه، هو السبيل الوحيد لوضع أسس السلام الدائم الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، والتطلعات الفلسطينية لإقامة دولتهم المستقلة، وهو السبيل الوحيد لكفالة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وأكد المتحدث ضرورة عدم التخلي عن هذا الهدف في الوقت الراهن.