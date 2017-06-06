23 جهة تجارية وترفيهية تشارك في مهرجان الرياض للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تنطلق في الرياض في 9 شوال المقبل فعاليات مهرجان الرياض للتسوق والترفيه «1438هـ-2017م» في نسخته 13، وتستمر لمدة شهر، بمشاركة 23 شركة ومؤسسة ومجموعة تجارية وتسويقية وترفيهية في جميع مناطق العاصمة .

وأعربت غرفة الرياض -الجهة المنظمة للمهرجان- عن شكرها وتقديرها للجهات المشاركة لتعاونها وحرصها على نجاح المهرجان من خلال برامج متجددة ومتنوعة منها ما هو ثقافي واجتماعي وترفيهي ينمي قدرات المشاركين وبخاصة الأطفال ويرفع من مهاراتهم الإبداعية.

ويعد المهرجان فرصة مناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة مستمتعين بأجواء الرياض المسائية، حيث تقدم الجهات المشاركة برامج ترفيهية وأخرى تجارية غاية في التنافسية السعرية.

ويتميز مهرجان هذا العام بما يزيد عن 200 فعالية موزعة على مختلف المراكز التجارية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي ستكون في الأماكن المفتوحة، وتشتمل البرامج المقدمة من الجهات المشاركة العديد من الفقرات الجديدة والمحببة إلى الجمهور منها برنامج العرسان، حيث تشارك نخبة من فنادق الرياض بتقديم عروض وتخفيضات خاصة بالعرسان خلال فترة المهرجان، كذلك فقرة الباص السياحي وهي عبارة عن حافلتين سعة الواحدة 50 شخصا لزيارة وجهات سياحية وعدد من المصانع الرائدة في منطقة الرياض خلال فترة المهرجان، أيضا المطاعم، حيث تقدم نخبة من فنادق ومطاعم الرياض تخفيضات على خدماتها خلال فترة المهرجان.