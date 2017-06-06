عدد من ضيوف الرحمن يشكرون المملكة على خدماتها المقدمة في المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعرب عدد من ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لجهود المملكة على الخدمات الجليلة والمميزة التي وفرتها وتوفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لزوار بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف في هذا الشهر الكريم .

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية اهتمام حكومة المملكة المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، مشيدين بالخطوات المتطورة التي تنفذها حكومة المملكة في شهر رمضان من عام لأخر لخدمة الزوار .

وعدّ الزائر عبدالعظيم أبو الوفاء من جمهورية مصر العربية التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين وما يصاحبها من توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين لهو أكبر تسهيل لضيوف الرحمن لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان ، سائلا الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار لما تقدمه لزائري بيت الله الحرام من تسهيلات يعجز اللسان عن الوصف.

وأشار الزائر علي ناصر اللمكي من سلطنة عمان إلى أن المملكة كل عام تقوم بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة , وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.

ونوه الزائر محمد سراج إبراهيم من نيجيريا بالجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها المملكة لخدمة زوار بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة المعتمرين بيت الله , مبيناً أن ما يشهده الحرمين الشريفين من توسعه عملاقه يدل على اهتمام المملكة وحكومتها بالحج والعمرة ، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.

وعبر الزائر محمد شاهين من الهند عن شكره على حسن الاستقبال الذي وجده لحظة وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وسرعة إجراءات الدخول مما خفف عنهم عناء السفر مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات ، منوهًا بحسن الضيافة وتقديم أفضل الخدمات لنا وهذا ليس بغريب على حكومة المملكة.