نائب أمير جازان يتبرع بمليون ريال لمركز التوحد بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، تبرعا بمبلغ مليون ريال مساهمة من سموه في انشاء مشروع مركز رعاية وتأهيل فئات إعاقة التوحد بالمنطقة التابع للجمعية السعودية الخيرية للتوحد.

وأكد عضو جمعية اطفال التوحد السعودية المشرف على المشروع الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي أن تبرع سمو نائب أمير المنطقة يأتي تقديرا من سموه لما يقدمه المركز للأطفال الذين يعانون من مرض التوحد ، وامتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لأبنائهم المواطنين بمختلف مناطق وطننا العزيز وفِي مقدمتهم الأطفال المعاقين وأطفال التوحد بشكل خاص وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات ورعاية خاصة.

وبين أن التبرع جاء عقب رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء الخميس الماضي حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي سيقام على مساحة 20 ألف متر مربع ، وسيتم بناءه وفق أحدث المعايير والمقاييس العالمية ليقدم خدماته التخصصية لرعاية وتأهيل فئات إعاقة التوحد للمحتاجين من ذوي إعاقة التوحد ، بما يلبي حاجة المنطقة الماسة لوجود الخدمات المتخصصة لفئات التوحد، في ظل عدم وجود مراكز متخصصة كافية في هذا المجال.

ورفع الدكتور الحازمي في ختام تصريحه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية وما تشهده المنطقة من مشروعات تطور ونمو في شتى المجالات ومنها مشروع مركز التوحد , ومشروع فرع الجمعية السعودية للأطفال المعاقين ، ولسمو أمير منطقة جازان على متابعته الدائمة لكافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ومنهم أطفال التوحد ، ولسمو نائب أمير المنطقة على تبرعه السخي للمركز , سائلاً الله تعالى ان ينفع بتبرع سموه وأن يجعله في ميزان حسناته ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.